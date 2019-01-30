كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - تحديد موعد انطلاق مهرجان القاهرة لالمونودراما

تنطلق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان أيام القاهرة للمونودراما رسميا في السابع من فبراير على مسرح مركز الهناجر للفنون، بينما تبدأ العروض في ٤ فبراير المقبل.

ويشهد المهرجان عددا من الورش والمسابقات التي تحتفي بفن المونودراما وتدعمه وتؤصل لوجوده، ومن أهم هذه الفعاليات مسابقة للتأليف لنصوص المونودراما.

وتقدم عدد كبير من مصر السعودية سوريا العراق الأردن فلسطين وغيرها للمشاركة في المسابقة، وذلك كنتيجة طبيعية للدورة الأولى من المهرجان التي طالبت بالاهتمام بفن كتابة المونودراما، ومن المقرر أن تعلن اسماء النصوص الفائزة في حفل الختام.

كما ينظم المهرجان مجموعة من الورش الفنية ضمن فعاليات الدورة الثانية وهي ورشة للتمثيل يقدمها المخرج الكبير ناصر عبد المنعم، وورشة للممثل والجسد يقدمها المخرج والكيرو جرافر وورشة للاضاءة يقدمها مصمم الإضاءة أبو بكر الشريف، وورشة للكاتب محمود جمال الحديني للتأليف للمونودراما.