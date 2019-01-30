كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - الجميلة "أحلام" توجه رسالة لملك الأردن : حفظكم الله

حرصت الفنانة الإماراتية أحلام، على الاحتفال بعيد ميلاد الملك عبدالله بن الحسين بن طلال ملك الأردن، ونشرت صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر.

وعلقت: "كل عام وأنتم جلالة ملك الأردن الملك عبدالله بن الحسين الهاشمي وشعبكم بكم بخير، حفظكم الله".

ويحتفل الملك عبدالله بن الحسين بن طلال، اليوم، بعيد ميلاده الـ 57 اليوم، إذ ولد في 30 يناير 1962، ونُصب ملكا للملكة الأردنية الهاشمية في فبراير 1999، عقب وفاة والده الملك الحسين بن طلال الهاشمي.