كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - لظروف خاصة.. رابح صقر يعتذر عن إحياء حفل فبراير الكويت

كشف الفنان رابح صقر، عن اعتذاره عن إحياء حفله فى فبراير الكويت والذي كان من المقرر أن يقام 8 فبراير المقبل.

وقال رابح على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أقدم اعتذاري لجمهوري الحبيب والمسؤولين على حفل فبراير الكويت المقام في ٨ فبراير لظروفي الخاصة، وأعدهم بتواجدي في السنوات القادمة بإذن الله وأتمنى منكم ومن القائمين على هذا المهرجان قبول اعتذاري متمنيًا لأرض الكويت دوام الأفراح، دمتم بخير".

يذكر أنه من المقرر أن يحيى الحفل فى فبراير الكويت نبيل مشعل.