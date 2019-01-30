كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - نداء تونس: "النهضة" بدأت في تنفيذ مخططها لإسقاط الدولة

قال رضا بلحاج، القيادي بحركة نداء تونس، إنه عندما اختار رئيس الجمهورية التخلي عن سياسية التوافق باعتبارها السبب في الأزمة الاقتصادية بتونس، بدأت حركة النهضة في تنفيذ مخططها لإضعاف الرئيس، جاء ذلك تعقيبًا على الاتهام الذي وجهه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، لحركة النهضة بدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد سرًا لترشحه في انتخابات الرئاسة، وقال السبسي في تصريحات صحفية إن النهضة دفعت الشاهد لتشكيل حزب جديد يشاركها الحكم بعد الانتخابات، كما شدد على ضرورة كشف حقيقة وجود الجهاز السري للنهضة.

وأضاف بلحاج، خلال مداخلته مع الإعلامي وائل العنسي، بالنشرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أن الرئيس السبسي مارس صلاحياته وفتح البحث حول التنظيم السري والاغتيالات هذا الذي دفع حركة النهضة لتنفيذ مخططها لإسقاط الدولة، لافتًا إلى أن حركة النهضة تريد إضعاف حركة نداء تونس عن طريق خلق حزب ضعيف تابع لها ويمثله يوسف الشاهد.

وأشار القيادي بحركة نداء تونس، إلى أن حركة النهضة تريد الهيمنة على الشارع التونسي والمشهد السياسي وإرجاء الدولة إلى ما كانت عليه عام 2011، موضحًا أن الرئيس السبسي ليس لديه بدائل إلا إعادة تقوية حركة نداء تونس.