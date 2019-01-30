كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - دراسة - السجائر الإلكترونية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية

كشفت دراسة حديثة أن التدخين عن طريق الـ Vaping أو السجائر الإلكترونية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وفقًا لموقع صحيفة daily mail البريطانية.

ووجدت الدراسة الأخيرة التي أجرتها جمعية القلب الأمريكية أن النوبات القلبية أكثر شيوعًا بنسبة 60٪ بين مدخني السجائر الإلكترونية، كما أنها تزيد مخاطر الإصابة بالسكتة بنسبة 71٪.

وأشارت الأبحاث إلى أن السجائر الإلكترونية سيئة للغاية بالنسبة للقلب ونظام القلب والأوعية الدموية مثل السجائر التقليدية، وليست أقل خطرًا من التدخين العادي.

في العام الماضي ، وجدت جمعية القلب الأمريكية أن كلا من السجائر القابلة للاشتعال والسجائر الإلكترونية تفسد بطانة الأوعية الدموية ، مما يمنعها من التمدد وتثبيط تدفق الدم، وهذا الضيق في ممرات الدم يجعل القلب يضطر إلى العمل بجد وإلحاق الضرر به بمرور الوقت.

وأكدت الدراسة أن هناك علاقة قوية بين السيجارة الإلكترونية والسكتة الدماغية والتي تسبب تجلط الدم.