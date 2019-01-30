كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - النيابة العامة تنسف تقرير هيومان ووتش .. مسيلمة العصر



أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن مزاعم ما ورد بتقرير هيومان رايتس ووتش حول حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت مخالفة ما تضمنه تقرير هيومان رايتس ووتش للحقيقة. وأوصت النيابة العامة هيومان رايتس ووتش بتوخى الدقة فيما تنشره من بيانات حول حقوق الإنسان فى مصر.







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