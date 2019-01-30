كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - صبا مبارك تعلن موعد عرض مسلسل "طايع"



أعلنت الفنانة صبا مبارك على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام موعد عرض مسلسلها "طايع" على شبكة نتفليكس. وكتبت صبا فى تعليقها : "طايع متاح على netflix‎ من أول شهر مارس الي ما شافو لسا يشوفو ويحكيلي رأيه". وتدور أحداث مسلسل "طايع" حول الشاب الصعيدي (طايع) خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن تقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه في تهريب الآثار، وخاصة أن أعز أصدقائه ضابط شرطة. ويشارك فى بطولة المسلسل كل من عمرو يوسف وصبا مبارك وعمرو عبد الجليل وتأليف خالد وشيرين ومحمد دياب وإخراج عمرو سلامة.



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