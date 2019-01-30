كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - شوفوا القسوة .. أسد يوقظ لبؤة نائمة بأسوأ طريقة ممكنة

قرر أسد ضخم إيقاظ لبؤة نائمة بالزحف بهدوء وإصدار صوت عالٍ لإخافتها.

رصد أحد زوار محمية ماساي مارا المشهد الطريف خلال تواجده بالقرب من ضفاف نهر لتعقب الأسود.

وقال مصور الفيديو "جوشوا" البالغ من العمر 32 عاما إنه لم يتخيل أن الأسد سيتصرف بتلك الطريقة، حيث نهض من مكانه عندما رأى اللبؤة نائمة وزحف نحوها، وبذل كل جهده ليتسلل بهدوء دون أن تلاحظه.

وأضاف أن الأسد بمجرد أن وصل بجوارها قام بعضها، واستغرق من اللبؤة ثانيتين فقط للاستيقاظ من نومها بسرعة والاستعداد للهجوم.

بعد فترة وجيزة من المشاجرة، انضمت مجموعة من الأسود إلى الثنائي وكأن شيئا لم يحدث.