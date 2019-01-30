كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - "المالية": مصر تبدأ طرح سندات دولية بعملات مختلفة بين فبراير ومارس

قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس المقبلين، بعملات مختلفة لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.

كانت مصر جمعت في أبريل من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما بفائدة 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.

وأبلغ معيط، "قيمة البرنامج بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.. الطرح سيكون في الربع الأول من العام الجاري بين فبراير ومارس".

وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق هذا الأسبوع أنها تعتزم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال السنة المالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو.

كما تنوي مصر إصدار سندات دولية صديقة للبيئة وسندات دولية مطروحة بعملة آسيوية للمرة الأولى في وقت لاحق.

واختارت مصر بنوك "جولدمان ساكس" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان" و"سيتي بنك" لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك "بي.إن.بي باريبا" و"ستاندرد تشارترد" و"بنك الإسكندرية" و"ناتكسيس" لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.

تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.