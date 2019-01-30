كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - يسخرون من صديقهم السكران بالتقاط السيلفي بدلا من مساعدته

حالات السكر تنتهي بحوادث قاتلة في الغالب، لكن أحيانا قد تنتهي بمواقف مضحكة.

قرر مجموعة من الأصحاب السخرية من صديقهم السكران، بالتقاط صور سيلفي له قبل أن يقوموا بمساعدته.

تم مشاركة لقطات عبر موقع فيس بوك لرجل يستلقي على الأرض داخل محطة قطار في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وظهر صديقه يُخرج هاتفه ويبدأ في التقاط صور معه من زوايا مختلفة قبل أن ينضم له باقي الأصدقاء.

في نهاية المطاف، قام أحدهم بمساعدة الشاب وحمله وسحبه خارج المحطة.

وبمجرد تحميل اللقطات عبر الإنترنت، أثارت ضجة كبيرة بين المستخدمين وحققت أكثر من 83 ألف مشاهدة.