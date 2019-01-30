كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - لذوي الاحتياجات الخاصة - جناح الأزهر ينظم ورش عمل وفقرات مسرحية

نظم جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأربعاء، ورش عمل وعروض مسرحية وفقرات غنائية لمجموعة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من زوار الجناح.

كما قام ركن الأطفال بتنطيم ورش عمل وفقرات ترفيهية ورسم على الوجه؛ لتسلية الأطفال ورسم البهجة على وجوههم.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثالث على التوالي- بجناح خاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.