كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - جربى طريقة تحضير البطاطا بالشاميل

يمكن تقديم البطاطا بعدة اشكال ولكن هل سمعتم مسبقا عن تقديمها البطاطا بالشاميل، فقد قامت الشيف نونا بتقديم طريقة مبتكرة للبطاطا مع البشاميل، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، واليكم الوصفة بالتفصيل..

مقادير البطاطا بالبشاميل:

2 كيلو بطاطا شرائح

2 كوب سكر

لتر حليب

4 ملعقة كبيرة دقيق

5 ملعقة كبيرة زبدة

فانيليا

طريقة تحضير البطاطا بالشاميل:

١- ضع حلة على النار ونضع بها البطاطا مقطعة شرائح ونضع عليه 2 كوب سكر، و نهدئ النار، ونتركها على النار تاخد غلوه حتى تسلق ..

٢- ثم نرفعها من على النار، وناخذ جزء من الماء المسكر أو السيرب الناتج عن ذوبان السكر بها ثم نهرسه بالشوكة أو بالهراسة أو بالهاند بليندر ..

لتحضير البشاميل

٣- نضع حلة على النار، ونضع بها الزبدة، وننزل بالدقيق ونقلب بإستمرار حتى يتحمر الدقيق.

٤- ثم ننزل والحليب ونقلب بإستمرار سريعا بالمضرب السلك حتى لا يحدث تكتلات، حتى يثقل البشاميل ونصل للسمك المتوسط المطلوب.

٥- ثم نأخذ الجزء المصفى سابقا من سيربح البطاطا، ونضعه على البشاميل ونقلب جيدا ..

٦- ثم نحضر طاجن بيركس او صينية تيفال او الومنيوم ونضع فى الارضية طبقة بشاميل ثم نضع عليها البطاطا.

٧- ثم نضع على الوجه البشاميل وندخلها الفرن تحت الشواية فقط حتى يأخذ الوجه اللون الجميل ونخرجها وتقدم ..