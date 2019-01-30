كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - رويترز: نمو الاقتصاد المصري 5.6% في النصف الأول من العام المالي الحالي



ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم، أن مصدرين حكوميين أكدا نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 5.6% في النصف الأول من السنة المالية 2018 - 2019 من 5.2% في الفترة ذاتها من السنة السابقة. وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية مرتبطة باتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي وقعته في نوفمبر 2016.

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