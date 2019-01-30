كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - رئيس البورصة: تطوير المؤشرات لتعزيز السيولة وزيادة تنافسية السوق

في أول تطبيق لمنهجية مؤشر EGX30 المطورة، قررت إدارة البورصة، اعتماد التعديلات التي أقرتها لجنة المؤشرات المنعقدة في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يتم العمل بها الأحد المقبل الموافق 3 فبراير 2019.

وراعت إدارة البورصة خلال عملية تطويرها لمنهجية مؤشر EGX30 إدراج الشركات التي تحقق قيم تداول مرتفعة بشكل شهري بدلاُ من الاعتداد بإجمالي قيم التداول بنهاية فترة المراجعة كل 6 أشهر، والتي كان من الممكن أن تتضمن انضمام شركات التي تحقق طفرات في قيم التداول.

فيما شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال فترة المراجعة الدورية الأولى لعام 2019 عدداً من التغيرات، فقد خرج من مؤشر EGX30 ثماني شركات في مقابل دخول ثمانية أخرى، منها شركتين جديدتين هما شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية والذي بدأ التداول عليهما أكتوبر 2018.

وتجري البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير ويتم بدء العمل بها أول فبراير، وتنتهي المراجعة الثانية أخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقا لمنهجيات كل مؤشر.

وتعقيباً على ذلك، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تستكمل تنفيذ خطة شاملة وطموحة لتطوير جميع مؤشرات البورصة، لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين بما يسهم في تعزيز التداول والسيولة، الهدف الأساسي لأي سوق مال يتطلع للنمو والمنافسة".

وتابع فريد: "تطوير منهجية المؤشرات تأتي بعد التشاور مع أطراف السوق ذات الصلة ودراسة أفضل الممارسات بمختلف أسواق المال العالمية، لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار وجعل المؤشرات أكثر تعبيراً عن أداء وحركة تعاملات السوق، وزيادة تنافسية سوق المال المصري".

كما شهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX50 EWI استبعاد 11 شركة، في حين شهد مؤشر EGX70 خروج 22 شركة، انضمت 6 شركات منها إلى مؤشرEGX30، أما مؤشر EGX100 فقد شهد استبعاد 17 شركة.

في حين لم يشهد مؤشر النيل Nile Index استبعاد لأي شركة، لتبقي عدد الشركات المكونة للمؤشر 26 شركة، حيث لا تشترط منهجية مؤشر النيل عدد محدد من الشركات المكونة له.