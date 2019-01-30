كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - مؤتمر الإفلا ومكتبة الإسكندرية السنوي يناقش اقتصاديات النشر في العالم العربي

الإسكندرية نسرين عبد الرحيم

ينظم مركز الإفلا للمكتبات الناطقة بالعربية التابع لمكتبة الإسكندرية مؤتمر الإفلا ومكتبة الإسكندرية السنوي لقضايا النشر وأثرها على الوطن العربي، وذلك يومي 4و5 فبراير 2019، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ينعقد المؤتمر حول اقتصاديات النشر في العالم العربي، ويجمع نخبة من المتحدثين الدوليين والعرب لطرح العديد من المشاكل والتحديات والخبرات الناجحة في مجال صناعة النشر في العالم العربي. كما سيُتيح الفرصة للمكتبيين حول العالم لمُشاركة خبراتهم والدخول في مُناقشات حول قضايا النشر ومُناقشة أحدث التقنيات في هذا المجال.

جدير بالذكر أن المؤتمر يتناول كل عام قضيةً أو موضوعًا مُختلفًا من الموضوعات المُرتبطة بالنشر، مثل: النشر الإلكتروني، والكتب المطبوعة، اقتصاديات النشر، معارض الكتب، أحدث التقنيات في مجال النشر، وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الناشرين والباحثين العرب. كما يتطرق إلى أثر التكنولوجيا على النشر وسوق المعلومات والتحديات التي تواجه التداول الحر والمصادر الإلكترونية والعلمية وقوانين حقوق الطبع والنشر.