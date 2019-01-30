كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - دراسة - الذكاء الاصطناعي سيغير من طريقة ممارسة الأعمال

أظهر استطلاع أجرته «بي دبليو سي» في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أنه بعد الارتفاع الكبير في مستوى التفاؤل في العام الماضي، أصبح الرؤساء التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط أكثر حذرًا في توقعاتهم بشأن النمو في المنطقة، ما يكشف تراجع الثقة لديهم.

وأشار %28 فقط من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع إلى «ثقتهم الكبيرة» في نمو الإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، مقارنةً بنسبة %33 في العام الماضي وبنسبة %35 على الصعيد العالمي. وفيما يتعلق بالنمو متوسط المدى، أشار %40 إلى «ثقتهم الكبيرة» في نمو إيراداتهم على مدار السنوات الثلاث القادمة، وهي نسبة منخفضة قياسية في استطلاع هذا العام.

علاوةً على ذلك، فإن الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط أكثر تشاؤماً بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية قريبة المدى في عام 2019 من نظرائهم على الصعيد العالمي (%28 مقارنةً بـ %42).

التركيز على الفعالية

يتفق الرؤساء التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط مع نظرائهم على الصعيد العالمي في إعطاء الأولوية للفعالية التشغيلية من أجل ضمان قدرتهم على مواكبة النمو، حيث أشار %68 من الرؤساء التنفيذيين المشاركين من المنطقة إلى أن «الفعالية التشغيلية» تأتي على رأس قائمة الأنشطة المخطط لها لتعزيز الربحية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، مقارنةً بنسبة %77 على الصعيد العالمي.

كانت المفاجأة الأكبر في نسبة الرؤساء التنفيذيين الذين يتوقعون انخفاض عدد الموظفين، حيث بلغت أكثر من ضعف المتوسط العالمي (%43 مقارنةً بـ %19).

البحث عن أسواق جديدة

ويبحث الرؤساء التنفيذيون عن أسواق جديدة للنمو في المنطقة. وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي يتطلع الرؤساء التنفيذيون في الدول الأخرى في المنطقة إلى دخول أسواقها، وذلك في ظل استمرار العمل على برنامج التحول في إطار رؤية 2030، في حين جاءت مصر في المرتبة الثانية، حيث أشار %15 من الرؤساء التنفيذيين إلى أنها الأكثر أهمية للنمو، بعد المملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة الأولى (بنسبة %28)، في الوقت الذي جاءت فيه الهند في المرتبة الثالثة (بنسبة %13) وتليها العراق (بنسبة %10).

التحول الرقمي يضرب المنطقة

ويجاهد الرؤساء التنفيذيون في المنطقة لمواكبة التغير السريع في سلوكيات المستهلكين في الوقت الذي تتنامى فيه الثورة الرقمية بشكل سريع. ويرى %79 من الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط أن تغير سلوكيات المستهلكين هو التهديد الأكبر بالنسبة لشركاتهم، في حين يرى %75 أن التهديد الأكبر يكمن في سرعة التغير التكنولوجي.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، يعتقد %91 من الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط أن الذكاء الاصطناعي سوف يُغير طريقة ممارستهم للأعمال تغييراً كبيراً خلال السنوات الخمس القادمة، ويتماشى هذا مع المتوسط العالمي. وعلى الرغم من أن %43 من الرؤساء يخططون للبدء في تنفيذ مبادرات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم خلال السنوات الثلاث القادمة، إلا أن %23 فقط هم من استخدموا الذكاء الاصطناعي بالفعل في أعمالهم، بما يعادل نصف المتوسط العالمي.