كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - الشرقية للدخان: 318 مليون جنيه انخفاضًا في ارباح الشركة خلال 6 شهور

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الشرقية - إيسترن كومباني، خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019، تراجع أرباحها بنسبة 12.6% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، أنها حققت أرباحاً بلغت 2.02 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.32 مليار جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 7.09 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 6.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة، تراجع أرباحها إلى انخفاض الفوائد الدائنة بمبلغ 260 مليون جنيه.

وحققت الشركة الشرقية للدخان، أرباحاً بلغت 991.18 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 1.04 مليار جنيه في الربع المقارن من العام المالي السابق.