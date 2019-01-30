كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - حريق هائل بمصنع ملابس في كفر الدوار وإصابة 36 مواطن.. صور

أصيب ٣٦ شخصًا بالاختناق في حريق هائل بمصنع الإسكندرية للملابس بالمنطقة الصناعية النسجية خلف مستشفى كفر الدوار القديم.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار باندلاع حريق داخل مصنع ملابس بدائرة القسم، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستنفار كل أجهزة الحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار والمستشفى المركزي والدفع بعدد 16 سيارة إسعاف للسيطرة على الحريق الذي نشب اليوم بمصنع الإسكندرية للملابس خلف مستشفى كفر الدوار القديم والذي أسفر عن إصابة ٣٦ شخصا باختناقات وحروق، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام.

كما وجه المحافظ المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة، وكامل غطاس، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، بالتوجه لموقع الحادث ومتابعة التطورات وحالة المصابين بالمستشفى والتأكد من تقديم الرعاية العلاجية اللازمة لهم مع حصر الخسائر الناتجة عن الحريق وتحديد أسبابه.

من جانبه، أكد السكرتير العام المساعد خروج ٢٨ من المصابين في الحادث من المستشفى، ووضع باقي المصابين تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء.

وتمكنت الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد أحمد العشماوي، مدير الإدارة، من السيطرة على حريق بمصنع الإسكندرية للملابس خلف مستشفى كفر الدوار القديم، بالمنطقة الصناعية.

وتبين من الفحص نشوب حريق بالمخازن الخاصة بالشركة وقسم الملابس جراء ماس كهربائى، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

