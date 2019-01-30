كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - غادة والي تتباع إجراءات إنقاذ طفلين التعذيب بالبحيرة

كتب - محمود عبد العال

تتابع وزيرة التضامن الاجتماعى بكل اهتمام إجراءات إنقاذ الطفلين اللذين ظهرا في الفيديو الخاص بواقعة تعذيب وحبس طفلين من ذوى الاحتياجات الخاصة بالبحيرة والذى تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى حيث تم تلقى بلاغا به من جريدة صوت الامة وعلى الفور قام فريق التدخل السريع المركزى بالتواصل مع مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة حيث على الفور تم توجيه فريق التدخل السريع المحلى بالبحيرة ومامور الضبط القضائى بالمديرية وذلك للتحقق من صحة البلاغ وفى حالة ثبوت الواقعة سيتم تحرير محضر ضبطية قضائية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وهذا ويشار إلى أنه تم تداول فيديو خاص بواقعة تعذيب وحبس لطفلين بقرية محمد عبد الوهاب بالنوبارية البحيرة وهما طفلة عمرها 17 سنة تقريبا تعانى من اعاقة ذهنية وحركية وصعوبة نطق وطفل 14 عام يعانى من اعاقة ذهنية وقد تم التنسيق مع الادارة العامة للتاهيل بالوزارة لتوفير دار رعاية لذوى الاحتياجات الخاصة لنقل الطفلين لها فى حالة عدم ثبوت واقعة التعذيب لتوفير كافة الرعاية لهم.