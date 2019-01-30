كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - فضيحة بالفيديو.. مشادة بين نجمي ريال مدريد في التدريبات

ريال مدريد

نشبت مشادة بين نجمي نادي ريال مدريد "داني سيبايوس" و"ناتشو" في تدريبات الفريق الصباحية اليوم استعداداً لمواجهة جيرونا في كأس ملك إسبانيا. ونشرت صحيفة "أس" الإسبانية فيديو للواقعة عبر موقعها الرسمي يبين احتكاك قوي بين اللاعبين في التدريبات، وحاول "ناتشو" تهدئة "سيبايوس" ولكن الأخير كان غاضباً بشدة. ولكن نجح الثلاثي "لوكاس فاسكيز"، "إيسكو" و"سيرجيو راموس" في حل الأزمة فوراً بين اللاعبين والعودة للتدريب بصورة طبيعية. " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وكان يراقب الموقف المدرب الأرجنتيني "سانتياجو سولاري" حتى يتأكد في النهاية من مصالحة "ناتشو" و"فاسكيز".

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