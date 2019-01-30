كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - السلطات التركية توقف اكثر من 60 طيار عسكرى لمشاركتهم بمحاولة الانقلاب

أوقفت السلطات التركية، الأربعاء، 63 شخصا معظمهم من الطيارين العسكريين، للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب التي وقعت في 2016، بحسب النيابة العامة في أنقرة.

ويأتي ذلك ضمن تحقيقات يجريها المدعي العام في "منظمة فتح الله الإرهابية" (فيتو) بحسب التسمية التي تطلقها السلطات على مجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى والذي تتهمه تركيا بالوقوف خلف محاولة الانقلاب، فيما ينفي ذلك بشدة.

وبين الـ63 المشتبه بهم 46 طيار مروحية في الخدمة العسكرية الفعلية، وطياران سابقان، والـ15 الباقون مدنيون يعملون لحركة غولن التي تصنفها تركيا "إرهابية"، بحسب مكتب النيابة العامة.

وتم توقيف عشرات آلاف الأشخاص في حملة قمع أعقبت محاولة الانقلاب، فيما تمت إقالة أو تعليق عمل أكثر من 140 ألفا.

وفي الأسابيع الماضية، تضاعف عدد المداهمات وسط تقارير عن اعتقالات شبه يومية في أنحاء تركيا.