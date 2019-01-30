كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - "جنايات المنيا" تحيل متهم بقتل شرطي للمفتي

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، اليوم، أوراق متهم بقتل شرطي وإصابة آخرين داخل مركز العدوة، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي في قرار الإعدام.

قال مصدر قانوني إن متهم يدعى "مصطفى عبد العظيم"، أحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بعد أن وجّهت له تهم إطلاق أعيرة نارية على قوة أمنية يوم 22 أكتوبر عام 2014؛ ما أدى لمقتل شرطي يدعى سيد جمعة محمد وإصابة النقيب أحمد رافت، وآخرين وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

وأضاف المصدر، أن المحكمة حددت جلسة الرابع من دور شهر مارس المقبل؛ للنطق بالحكم على المتهم.