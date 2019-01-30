كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - "فودة" يلتقي رئيس جامعة حلوان للتحضير لمؤتمر رؤساء الجامعات العربية بشرم الشيخ

التقي اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان بحضور اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمي، مفوض المحافظ للاعلام والمتحدث الرسمي.

حيث تم التنسيق والتحضير لمؤتمر رؤساء الجامعات العربية والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 21 إلي 23 مارس 2019، تحت عنوان" المؤتمر السنوي لرؤساء الجامعات العربية في دورته الـ52 " وتنظمه جامعة حلوان بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والذي يتولي منصب الأمين العام به الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.

وأشار " نجم" أن هذا الإجتماع السنوي بين رؤساء الجامعات العربيه بشأن التباحث والتشاور في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة العربية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدورة الـ 52 تستضيفها جمهورية مصر العربية متمثلة في جامعة حلوان بعد 14 عاما من آخر إنعقاد منذ عام 2005 والذي نظمته في هذا الوقت أيضا جامعة حلوان.

وفي نهاية اللقاء قام رئيس جامعة حلوان باهداء المحافظ درع الجامعة.