كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - محافظ جنوب سيناء يلتقي وفدا باكستانيا من كبار الإعلاميين ورجال الأعمال

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، وفدا باكستانيا من كبار الإعلاميين ورجال الأعمال ومنظمي الرحلات بباكستان بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة نبق بشرم الشيخ لتنشيط السياحة الآسيوية وفتح أسواق سياحية جديدة بجنوب سيناء.

ويزور الوفد لأول مرة عدد من المحافظات السياحية بمصر منها الإسكندرية والجيزة وشرم الشيخ.

واستعرض محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء المقومات السياحية التي تجعل من شرم الشيخ المدينة السياحية الأولى في العالم بالإضافة للبنية الأساسية الضخمة لتنشيط السياحة الرياضية والترفيهية وسياحة المؤتمرات بالمدينة.

وأشار فودة، إلى أن المحافظة تضم خمس محميات طبيعية تمثل ثلث مساحة المحافظة مما يتيح تنشيط السياحة البيئية كما أجاب المحافظ على كافة الاستفسارات والأسئلة التي وجهها الوعد الإعلامي له.

وأعرب الوفد الباكستاني عن سعادته بوجودهم بمدينة شرم الشيخ، مؤكدين أن مدينة شرم الشيخ تضم كافة المقومات السياحية الجاذبة لجميع جنسيات العالم بالإضافة إلى تمتعها بطبيعة خلابة وجو فريد من نوعه.

وأشاروا إلى أن البرنامج السياحي الذي جرى إعداده لهم كان موفقا جدا للاطلاع على أهم الملامح السياحية للمدينة وأضافوا أنهم سينقلون ما شعروا به من أمن وأمان للشعب الباكستاني عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.