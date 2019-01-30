كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - ارتفاع عدد مصابي حريق مصنع ملابس بالبحيرة إلى 35

ارتفع عدد مصابي حريق مصنع الإسكندرية للملابس، خلف مستشفى كفر الدوار القديم بمحافظة البحيرة، إلى 35 شخصا أصيبوا باختناقات وحروق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وعمل الإسعافات اللازمة لهم.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفر الدوار، باندلاع حريق داخل مصنع الإسكندرية للملابس بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، للسيطرة على النيران، وتم الدفع بـ11 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وأسفر الحادث عن إصابة 35 شخصا باختناقات وحروق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، وعمل الإسعافات اللازمة لهم.

وكشفت التحريات الأولية، أن الحريق نشب في المخازن الخاصة بالمصنع، وقسم الملابس به، جراء حدوث ماس كهربائي.

ومن جانبه، أكد المحافظ اللواء هشام آمنة، استنفار كافة أجهزة الحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار والمستشفى المركزي، والدفع بـ16 سيارة إسعاف للسيطرة على الحريق الذي نشب اليوم، بمصنع للملابس خلف مستشفى كفر الدوار القديم، وأسفر عن إصابة 35 شخصا باختناقات وحروق، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام.

وأضاف المحافظ، أنه كلف المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، بالتوجه لموقع الحادث ومتابعة التطورات وحالة المصابين بالمستشفى، والتأكد من تقديم الرعاية العلاجية اللازمة لهم، مع حصر الخسائر الناتجة عن الحريق وأسبابه.

وقال السكرتير العام المساعد، إن 22 مصابا غادروا من المستشفى العام بكفرالدوار، وجرى وضع باقي المصابين تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء.