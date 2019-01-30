كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - "التموين" ضبط 3500 لتر سولار مدعم بمصنع بدون ترخيص غرب الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة محمد سعدالله وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، مساء اليوم، حملة تموينية موسعة لإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية، وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري والمنشآت بدون ترخيص.

تمكنت الحملة من ضبط مصنع لإدارة وتصنيع مواد نفطية بدون ترخيص بمنطقة العامرية، غرب الإسكندرية.

وأسفرت المضبوطات عن ضبط 3500 لتر سولار مدعم، وضبط 20 طن من المواد النفطية داخل تنكات بالمصنع معدة للتشغيل لإنتاج الزيوت ومواد أخرى ناتجة عن التكرير داخل المصنع.

وجرى تحريز المضبوطات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لعرضها على وكيل النائب العام.