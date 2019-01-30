كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدا من القيادات المسيحية في بريطانيا

الإسكندرية نسرين عبد الرحيم

أكد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، أن الأقباط يشكلون أكبر مجتمع مسيحي في الشرق الأوسط، وجذورهم بعيدة في المجتمع المصري، يتلاقون مع المسلمين في كل شؤون الحياة.

وأضاف الفقي، خلال استقبال وفد رفيع من القيادات المسيحية في بريطانيا، يرافقهم الأنبا أنجليوس أسقف لندن في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأنبا بافلي أسقف عام قطاع كنائس المنتزه، وخدمة الشباب بالإسكندرية، أنه بالرغم من أن هناك مشكلات تحدث من آن لآخر، إلا أن الوضع تحسن كثيرًا في الفترة الأخيرة، ويولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة لدعم المواطنة، وبناء الكنائس التي يحتاجها المسيحيون للصلاة، ويعد تشييد كاتدرائية ميلاد المسيح هي الأكبر في الشرق الأوسط إلى جوار مسجد الفتاح العليم نموذجًا لمصر الجديدة التي تحترم التعددية، والتقدير لكل المواطنين على اختلاف معتقداتهم الدينية.

وأضاف أنه يرى أن هناك تغيرًا إيجابيًا طرأ على تفكير الأجيال الشابة تجاه العلاقات بين المسلمين والمسيحيين.

وأضاف أنه منذ فترة مبكرة يولي أهمية لتاريخ مصر، واتخذ من المشاركة السياسية للأقباط موضوعًا لدراسة الدكتوراه التي أعدها في جامعة لندن في السبعينيات، واقترب أكثر من هذا الملف أثناء عمله سكرتيرًا للمعلومات لرئيس الجمهورية، واستمر اهتمامه بالشأن القبطي إلى الآن.

أشار الأنبا أنجلوس إلى أن الزيارة تشمل وفدًا من القيادات الكنسية في بريطانيا وأيرلندا الشمالية، جاءوا للمضي في مسار العائلة المقدسة، والتعرف على التراكم الحضاري المصري من الحضارة الفرعونية، والقبطية، والإسلامية، مؤكدًا أن التنوع هو سمة أساسية في المجتمع المصري، واحترام الاختلاف وقبول الآخر مسألة أساسية.

أعرب الوفد البريطاني عن سعادته لزيارة مصر، وتقديره لمكتبة الإسكندرية الصرح الثقافي الكبير، ودوره محليًا وإقليميًا وعالميًا.