كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - إصابة 28 شخصا باختناقات إثر نشوب حريق في مصنع للملابس بالبحيرة

أصيب 28 شخصًا باختناقات، اليوم، إثر نشوب حريق في مصنع للملابس خلف مستشفى كفر الدوار القديم.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفر الدوار، باندلاع حريق داخل مصنع ملابس بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران، وجرى الدفع بـ11 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وأسفر الحادث عن إصابة 28 شخصا باختناقات وحروق، وجرى نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام.