كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - ضبط 3 موظفين بـ«تأمين صحي المنوفية» سهلوا الاستيلاء على المال العام

نجحت مباحث الأموال العامة بالمنوفية، في ضبط 3 موظفين بهيئة التأمين الصحي لقيامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة الفساد بكافة أنواعه لاسيما جرائم الفساد الوظيفي والاختلاس والتزوير والإضرار بالمال العام لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية، قيام كلٍ من: "حسام. س. م" 37 سنة، و"محمد. ح. ع" 48 سنة، و"السيد. س. م" 36 سنة، جميعهم موظفين بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع المنوفية، مختصين بصرف مبالغ استرداد العلاج لمنتفعى التأمين الصحى بفرع المنوفية، بالتلاعب والتزوير في الأوراق والمستندات الخاصة بصرف العلاج، وكذلك تكرار صرف مبالغ استرداد العلاج بأسماء مواطنين سبق الصرف لهم بالتزوير في فواتير العلاج الخاص بهم، واختلاس عدد من هذه المستندات الدالة على صرف المبالغ المالية دون وجه حق لإخفاء جرائمهم مما أدى إلى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره.

تم تشكيل لجنة لفحص المخالفات، انتهت إلى قيام الأول والثاني بالإهمال الجسيم في أداء عملهم ومخالفة اللوائح والقوانين المنظمة في استلام الأوراق الخاصة باسترداد وصرف العلاج لمنتفعي التأمين الصحي، مما أدى إلى تسهيل الاستيلاء على المال وإهداره بمبلغ "1740516 جنيه" لـ"113 مستندا"، وقيام الثالث بالاستيلاء على مبلغ "68750 جنيه".

تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.