كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - انطلاق البطولة الشتوية للقوارب الشراعية بالمنتزة
انطلاق البطولة الشتوية للقوارب الشراعية
نسرين عبد الرحيم
تنطلق بنادى الرياضات المائية بالمنتزة فى الاسكندرية ، المرحلة الاولى للبطولة الشتوية للقوارب الشراعية خلال الفترة من الجمعة الاول من فبراير و حتى الاربعاء السادس من فبراير 2019 .
يقوم الاتحاد المصرى للشراع و الانزلاق على الماء برئاسة المهندس/ عمرو ابو السعود بتنظيم البطولة ، و بإدارة و اشراف الاستاذ/ عبد الحميد مرسي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد .
حيث يتسابق المشاركون فى المرحلة الاولى من البطولة فى اربعة انواع من القوارب هم : طراز ليزر رديال - اوبتمست - ليزر استاندرد و ليزر 4.7 .
يشارك فى البطولة عدد 60 لاعب و لاعبة من 12 نادى هم : نادى اليخت المصرى بالاسكندرية – نادى الصيد المصرى بالاسكندرية – الاكاديمية البحرية العربية – الكلية البحرية – نادى هيئة قناة السويس بالاسماعيلية – النادى المصرى للتجديف و الشراع بالقاهرة – نادى المقاولون العرب – نادى كشافة القاهرة – نادى كشافة الجيزة – نادى يخت الجيزة – نادى يخت القاهرة و نادى المعادى بالقاهرة .
هذا و من المقرر ان يخصص اليوم الاول للبطولة الجمعة الاول من فبراير 2019 فى الساعة الواحدة ظهرا للتغطية الاعلامية للبطولة .
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