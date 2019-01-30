كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - قطة حولة تجذب آلاف المتابعين عبر السوشيال - فيديو

عيون القطط تبدو جذابة وتلفت انتباه الجميع بألوانها الزاهية والمختلطة، وقد تبدو قطة تعاني حوَل العين، مختلفة وشاذة عن باقي القطط، لكن ابتسامتها اللطيفة استطاعت جذب آلاف المعجبين عبر الإنترنت.

جذبت القطة "أوليف" ذات الشعر القصير أكثر من 30 ألف متابع عبر إنستجرام بسبب نظراتها الفريدة من نوعها.

وظهرت أوليف في مقطع فيديو عبر موقع يوتيوب تنظر إلى الكاميرا بعيونها غير المتوازية وتلعب داخل المنزل كأي قطة عادية.

تعيش أوليف مع صاحبتها "ميشيل تراينور" البالغة من العمر 27 عامًا التي تعمل في مجال الاتصالات.

وقالت ميشيل إن أوليف كانت وحيدة ومريضة عندما عثرت عليها. وعلى الرغم من حول عينيها، تستطيع الرؤية بشكل جيد، كما أنها تعاني نقص نموا في الفك.

وأضافت أن أوليف قطة خجولة وتحب الاختباء تحت البطانيات.