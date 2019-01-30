كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - طاقم تحكيم موزمبيقي يدير مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني

الزمالك

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة الزمالك أمام جورماهيا الكيني، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. وقرر الكاف إسناد المباراة لطاقم تحكيم موزمبيقي بقيادة سيلسو ألفساو، وأدار ألفساو مباريات قليلة في بطولتي أفريقيا للأندية، لقاءين في الموسم الماضي من دوري أبطال أفريقيا ومباراة في الكونفدرالية عام 2017. ويسافر الزمالك إلى كينيا الجمعة المقبل لمواجهة جورماهيا.

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