كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - نهاية مفجعة لعروس حاول عريسها خطفها من مكان عام - فيديو

تعرضت عروس منحوسة لمواقف مفجعة وسقطات مروعة، عندما حاول عريسها خطفها من أحد الأماكن العامة، وذلك كما تتطلب العادات والتقاليد في إحدى دول القوقاز.

أظهر مقطع الفيديو الذي انتشر عبر الإنترنت، "عرسا" قوقازيا تقليديا في مدينة فلاديقوقاز، حيث ظهر شابان يرتديان قبعات الفرو القوقازية الفلكلورية، وهما يلاحقان فتاة لحظة دخولها إحدى المراكز التجارية.

ركض أحدهما إليها وغطاها بقطعة من القماش وحملها وحاول الهرب بها، لكنه سقط معها بقوة فرتطمت بالأرض بطريقة مروعة، وعندما كرر الشاب محاولته مرة ثانية وحملها، وبعد خطوة واحدة أوقعها على الأرض مرة ثانية، ثم دخلها سيارة وفر بها أمام شهود العيان في الشارع.

وتسمع من خلف مشاهد الفيديو أصوات تندب حظ هذه الفتاة التي "رماها" عريسها على الأسفلت مرتين وبقوة، وتسبب لها بإصابات على ما يبدو.