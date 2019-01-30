كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - وفاة شقيق الفريق أحمد شفيق وصلاة الجنازة غدا بمسحد المشير

نعى الدكتور طارق فهمي، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، الدكتور محمد شفيق، شقيق رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق أحمد شفيق.

وكتب الدكتور طارق فهمي تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.. وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ"، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلنصبر ونحتسب، لقد فقدنا اليوم أعز أستاذ ومعلم الدكتور محمد شفيق زكي، وكيل أول المخابرات العامة وأستاذ علم الاجتماع السياسي.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

يذكر أن الدكتور محمد شفيق كان يشغل منصب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط السابق، وهو الشقيق الأكبر لرئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق.

وتقام صلاة الجنازة غدا الخميس بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بعد صلاة الظهر، والعزاء يوم الأحد في المسجد نفسه، وفقا لما ذكره نجله هشا شفيق.