كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - هالة زايد : تدشين المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تدشين المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، لافته إلى أن البنك المركزى دعم المرحلة الأولى من المبادرة التى بدأت يوم 6 يوليو 2018 بمبلغ مليار جنيه .

وأضافت زايد، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولى شملت 9 تدخلات جراحية، وهناك 164 مستشفى شاركت فى المبادرة .

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن المرحلة الثانية تم استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة بجانب الربط إلكترونيا بنظام المطالبات المالية مع جهات تقديم الخدمة، ومتابعة توزيع الحالات فى موعدها المقرر .