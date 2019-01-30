كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 05:37 مساءً - غضب امرأة تجلس بين شخصين بدينين على متن طائرة

لماذا لا تجرب أن تذهب وتجلس بين هذين الخنزيرين، هكذا عبرت امرأة عن غضبها على متن طائرة بسبب المكان الذي تجلس به.

وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، نشر مقطع الفيديو الذي التقط من قبل نورما رودجرز التي تعمل ممرضة بنيويورك، على متن الرحلة المتجهة إلى لاس فيجاس، عبر فيس بوك، وظهرت تمارس تنمرها وعنصريتها ضد جيرانها في المقاعد بسبب ثقل وزنيهما، وهما رودجرز، وشريكها، وقالت المرأة مشيرة إلى كبر حجم الراكبين إنها تأكل السلطة فقط.

لم تتوقف المرأة المسافرة على متن رحلة شركة يونايتد الأمريكية للخطوط الجوية عن إطلاق التعليقات ساخرة من حجميهما، كما اشتبكت مع بعض الركاب الآخرين ودعتهم للجلوس مكانهم، واصفة جيرانها في المقاعد بالخنازير.

ولم تتوقف إهانات المرأة حتى عندما حاولت المضيفة الحصول لها على مقعد آخر، لذلك أخرجت من الطائرة.