كلاسيكيات.. رجل يبحث عن عروس مرتبها لا يقل عن 15 جنيها

نشرت صفحة الملك فاروق عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إعلان زواج كانت نشرته جريدة "روز اليوسف"، منذ عام 1955.

وكان إعلان الزواج لرجل يدعى "ع. ع" عمره 29 عام، وكان حينها مرتبه 18 جنيه، وسبق له الزواج مرتين، فكانت زوجته الأولى توفيت، ويريد الانفصال عن زوجته الثانية.

وبحسب الإعلان المنشور فالرجل وضع بعض الشروط للزوجة التي يبحث عنها، كانت أولها إعطائه مبلغ 20 جنيه، وهو مؤخر الصداق لزوجته الثانية حتى يستطيع الإنفصال عنها، وأيضًا أن يكون مرتبها لا يقل عن 15 جنيها.

وهو الإعلان الذي قوبل بمزيد من السخرية بين متابعي صفحة "الملك فاروق"، حيث علق البعض: "شايف نفسه"، وجاء تعليق أخر: "في وحدة خدته بعض هذه الشروط" "وجاي على نفسه كده ليه".

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