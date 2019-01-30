رغم حملها في شهورها الأخيرة.. نانسي عجرم تثير الجدل بصورتها

نشرت الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث صورة لها قبل أيام من ولادتها.

وظهرت فيها مرتدية فستانًا أسود، عاري الذراعين، ومفتوح من منطقة الصدر، وظهر جسدها بشكل نحيف ولا يظهر عليها علامات الحمل، رغم أنها في الشهور الأخيرة من الحمل.

وأثارت الصورة حيرة متابعيها حيث علق أحدهم: "هو إنتي إزاي حامل"، وقال آخر: "مش ظاهر عليكي أي علامات حمل".

وتنتظر الفنانة نانسي عجرم طفلتها الثالثة خلال شهر فبراير المقبل، بحسب ما أعلن جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة اللبنانية في وقت سابق.

​