نشرت الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث صورة لها قبل أيام من ولادتها.
وظهرت فيها مرتدية فستانًا أسود، عاري الذراعين، ومفتوح من منطقة الصدر، وظهر جسدها بشكل نحيف ولا يظهر عليها علامات الحمل، رغم أنها في الشهور الأخيرة من الحمل.
وأثارت الصورة حيرة متابعيها حيث علق أحدهم: "هو إنتي إزاي حامل"، وقال آخر: "مش ظاهر عليكي أي علامات حمل".
وتنتظر الفنانة نانسي عجرم طفلتها الثالثة خلال شهر فبراير المقبل، بحسب ما أعلن جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة اللبنانية في وقت سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم حملها في شهورها الأخيرة.. نانسي عجرم تثير الجدل بصورتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.