بالصور| أروى جودة تشارك في تحدي الـ10 سنوات بـ"الفوطة والقفطان"

شاركت الفنانة أروى جودة في تحدي الـ10 سنوات، والذي أطلقه رواد السوشيال ميديا منتصف الشهر الجاري، بمناسبة مرور 10 سنوات على انضمام البعض على صفحات مواقع التواصل.

ونشرت "أروى" صورة عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، اليوم، ظهرت خلالها بإطلالتين أحدهما بالقفطان المغربي، وأخرى حديثة مرتدية غطاء للرأس أشبه بالـ"فوطة"، وعلقت قائلة: "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا".

ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعي "أروى" عبر "إنستجرام" فور نشرها، والذين أشادوا بجمال ملامحها طوال سنوات عمرها الماضية، وجاءت تعليقاتهم كالآتي: "كل سنة بتحلوي أكتر"، "أنهي فيهم اللي من ١٠ سنين.. مفيش فرق قمر"، "جميلة ومفيش حاجة اتغيرت غير الحواجب".

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