شاركت الفنانة أروى جودة في تحدي الـ10 سنوات، والذي أطلقه رواد السوشيال ميديا منتصف الشهر الجاري، بمناسبة مرور 10 سنوات على انضمام البعض على صفحات مواقع التواصل.
ونشرت "أروى" صورة عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، اليوم، ظهرت خلالها بإطلالتين أحدهما بالقفطان المغربي، وأخرى حديثة مرتدية غطاء للرأس أشبه بالـ"فوطة"، وعلقت قائلة: "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا".
ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعي "أروى" عبر "إنستجرام" فور نشرها، والذين أشادوا بجمال ملامحها طوال سنوات عمرها الماضية، وجاءت تعليقاتهم كالآتي: "كل سنة بتحلوي أكتر"، "أنهي فيهم اللي من ١٠ سنين.. مفيش فرق قمر"، "جميلة ومفيش حاجة اتغيرت غير الحواجب".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| أروى جودة تشارك في تحدي الـ10 سنوات بـ"الفوطة والقفطان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.