"تأهيل المطلقات" عن حملة "خليها تعنس": "إهانة للمرأة"

أبدت نجلاء عياد، مؤسسة مبادرة بداية جديدة لتأهيل المطلقات، استيائها من ظهور حملة "خليها تعنس"، والتي تهدف إلى تقليل مصاريف الزواج.

وقالت من خلال حديثها لـ"هُن": "أنا ضد مسمى الحملة لأنه فيه إهانة للمرأة، ولكن المثير للدهشة وجود بعض السيدات والفتيات منضمين للحملة ومتعاطفين مع الشباب وكلمة عنوسة صعبة جدا".

وترى أن الفكرة سيئة للغاية وأن يتم الرد بفكرة أخرى مضادة "خليك جنب أمك"، فهذا يدل على تدهور حال الشباب وهذا يرجع إلى التربية.

وتابعت: "المفروض اللي عايز يوصل رأيه بلاش يوصلها بطريقة فيها إسفاف ويمكن توصيل الرأي بطريقة أبسط من كده زي حملة بلاش نيش، ومكنش فيها أي إهانة للمرأة".

وكانت انطلقت في الفترة الأخيرة مجموعة من الحملات عبر مواقع التواصل الإجتماعى مثل "خليها تعنس"، عبروا من خلالها عن استيائهم من ارتفاع مصاريف الزواج والمبالغة في المهر المطلوب من أسر الفتيات، وهو الأمر الذي قابلته الفتيات بحملة مضادة حملت شعار "خليك في حضن أمك".

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