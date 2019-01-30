التحقيق مع "عاطل" اغتصب شقيقة زوجته القاصر وأفقدها عذريتها في السويس

تحقق الأجهزة الأمنية والقضائية في واقعة اتهام عاطل باغتصاب شقيقة زوجته داخل شقته بمساكن اليسر بمحافظة السويس، وقررت نيابة عتاقة بالسويس، حبس الشاب المنسوب إليه تهمة هتك العرض والاغتصاب لفتاة قاصر، وإجبارها على إقامة علاقة غير شرعية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة عرض الفتاة على الطب الشرعي لبيان صحة الواقعة من عدمه.

ذكرت التحقيقات والتحريات التي جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بالسويس، أن المتهم تم ضبطه من قبل الأهالي وأبلغ الشرطة، التي حضرت وضبطته، وذلك بعد استغاثة زوجته عقب دخولها الشقة وشاهدته في غرفة النوم وهو يغتصب شقيقتها الصغرى.

وجاء في محضر الشرطة وتحريات المباحث أن بداية الواقعة كانت إخطارا من شرطة النجدة بقيام الأهالي من سكان مدينة اليسر بحي عتاقة بضبط "ع" متهم باغتصاب شقيقة زوجته القاصر البالغة من العمر 15 عاما داخل منزل الأسرة.

وشرحت التحريات أن زوجة المتهم قال في محضر الشرطة إنها كانت خارج المنزل وعندما عادت فوجئت أن زوجها قام باغتصاب شقيقتها داخل منزلهم بمدينة اليسر وأنه قام وإفقادها عذريتها بعد اغتصابها، وأنها استغاثت بالأهالي من السكان على الفور من أجل الإمساك به.

وأضافت أن زوجها عاطل ولا يعمل ويقوم بتعاطي المواد المخدرة وأنه سلوكيا شخص منحرف، ولكنها لم تتخيل أنه سيقوم باغتصاب شقيقتها التي كانت متواجدة بالمنزل وحدها خلال تواجدها خارج المنزل.

وبعد تحرير المحضر حصلت الفتاة ضحية الاغتصاب على تقرير طبي من مستشفى السويس العام، يؤكد تعرضها لفقدان عذريتها، واتهمت زوج شقيقتها باغتصابها داخل المنزل، وتم التحفظ عليه وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

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