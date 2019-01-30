صفات لا تتغير في شريك حياتك .. تعرفي عليها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هناك بعض الصفات السيئة التي يمتلكها بعض الأشخاص وتجعلهم دائما في مشاكل مع شريك الحياة، وأحيانا يصل الأمر إلى إنهاء العلاقة.

وقال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية إن هناك بعض الصفات الموجودة في الإنسان صعب تغيرها، ولذلك يجب أن تكون فترة الخطوبة مناسبة حتى يحدث عدة مواقف بينهما يستطيع من خلالها اكتشاف الصفات السلبية والإيجابية التي ستكون موجودة في شريك حياتك.

وأضاف "هاني" أن هناك بعض الأشخاص الذين يعجلون بفترة الخطوبة حينها لا يستطيع الطرفين اكتشاف صفات بعضهما السيئة أو التي لا تتغير متابعا: "فبيتصدموا في الواقع بعض الجواز"، ويقدم "هاني" الصفات التي وصفها بـ "شبه المستحيل" تغيرها ويمكن للشخص من خلالها تحديد إذا كان يستطيع التأقلم والتعايش مع الطرف الأخر بهذه الصفات أو إذا كان لا يستطيع تقبل ذلك خاصة أنها لا تتغير من الممكن أن تقل أو تزيد، وذلك على النحو التالي:

- العصبية

- إذا اكتشف الشخص أن شريك حياته عصبي فاعلم جيدا أن هذه الصفة لا تتغير، ولكن من الممكن في حال تفهمك كيفية التعامل معه ستقل لكن لا يتخلص منها لأنها صفة موجودة عن طريق الجينات الوراثية أو في مرحلة المراهقة والطفولة فلا تضع أمل في أنها ستتغير بشكل كامل".

- البخل

- وهو نوعين في البخل المادي والبخل في المشاعر، جميعهما لا يتغيران فسيظل المادي يفكر في نفسه فقط والمحيطين به يتعرضون للظلم أما البخيل في المشاعر يظل لا يستطيع قول كلام معسول لأنه ليس لديه المقدرة أو المَلكة ليقول ذلك".

- عدم تحمل المسؤولية

- سواء لأنه لم يعتاد منذ صغره على تحمل المسؤولية أو لأنه شخص يعيش الحياة باستهتار فسيؤثر ذلك على علاقته بشريك الحياة ولا يتغير".