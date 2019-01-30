للمتزوجين حديثا .. اتبعوا هذه النصائح لزواج سعيد

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - الزواج الطويل الأمد والسعيد ينطوي على عوامل مختلفة مثل التواصل والثقة والترابط القوي والاتصال لجعله ناجحًا ويدوم لفترة أطول. يميل الكثير من المتزوجين حديثًا إلى ارتكاب بعض الأخطاء التي قد تؤثر على علاقتهم، ولكن إذا كنت متزوجًا وتساءلت كيف تقوّي علاقتك، فأنت في المكان الصحيح.

هنا سنخبرك بكيفية اتخاذ هذه الخطوات الهامة لجعل زواجك يستمر لفترة أطول، اتبع هذه النصائح الآن:

1- يجب أن تتعلم حل المشاكل:

لا تلعب لعبة اللوم إذا سارت الأمور على نحو خاطيء، فلا يتعلق الأمر بالحق أو إلقاء اللوم على بعضنا البعض، فعندما تكون متزوجًا هذا يعني أنك ضمن فريق لذا يجب أن تجلس وتجد حلاً للمشكلة بدلاً من مهاجمة الآخر وابتكار الحجج، بل يجب أن يكون تركيزك على القضاء على المشكلة.

نعم، سوف تنطوي علاقاتك على الكثير من الصعوبات، لكن يجب ألا تستسلم، فبدلا من ذلك يجب عليك محاولة التعامل مع الأمور والحفاظ على سلامة هذا السند والمحبة.

2- يجب أن تعرف عن قوة التواصل:

التواصل هو المفتاح لأي علاقة، أحد أهم الأمور هو التواصل الذي لا يقوم به الزوجان اليوم، يجب عليك التأكد من وجود تدفق مناسب للتواصل بين شريكك وأنت، ولكن في الوقت نفسه يجب عليك أيضًا التأكد من توفير بعض المساحة التي تشتد الحاجة إليها لشريكك، يجب أن تستمر في التحدث إلى النصف الأفضل لديك من وقت لآخر.

يمكنك مناقشة مختلف القضايا مثل السياسة والأفلام والموسيقى والمواد الغذائية والرياضة وغيرها، يجب أن تتعرفا على بعضكما البعض أيضا، حاول وانغمس في بعض المحادثات ذات المغزى.

3- يجب عليكما منح بعض الوقت لنفسيكما يوميا:

اليوم بسبب ضغوطات الحياة لا ينتهي الزوجان بقضاء وقت ممتع مع بعضهما البعض، هذا يمكنه إضعاف العلاقة بينهما، من المهم التواصل مع شريكك، يمكنك تناول العشاء معًا أو الذهاب في نزهة أو ممارسة الرياضة معًا، هذا سوف يساعدك على جعل التواصل أقوى، لذلك يجب عليك قضاء الوقت مع رفيق الروح الخاص بك.

4- يجب عليك إجراء بعض التعديلات:

لا يعني أنك لن تكوني سعيدة بالوضع في كل مرة، سيكون عليك التحلي بالصبر، وفي حال التورط في مشكلة مع شريكك يجب عليك التعامل معها بشكل ناضج. يجب أن تحاولي ترتيب الأشياء بدلاً من التقاط المشاجرات، كما يجب أن تستمعا إلى ما يريد الشريك قوله؛ لذا تأكدا من أنكما تفكران في الشريك أيضًا، نحن على يقين من أن هذه النصائح الأساسية سوف تساعدكما على إنشاء هذا الرابط المحب والتمتع بحياة زوجية سعيدة.