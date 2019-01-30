"الفنانات يتألقن في حفلة توزيع جوائز" SAG 2019

أقيم في لوس أنجلوس، حفلة توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG Awards لعام 2019، وظهرت خلالها مجموعة غنية من أبهى إطلالات الجمال، التي تميّزت بها نجمات هوليوود العالميات على السجادة الحمراء.



زخرت السجادة الحمراء بالمشاهير والفائزين، إضافة إلى أكبر الأسماء في هذا القطاع، مثل: كاترين زيتا جونز، إيما ستون، إميلي بلانت، مارغوت روبي، وليدي غاغا، حيث اجتمعن جميعهنّ في هذا الحفل الراقي؛ لاستعراض إطلالاتهنّ المذهلة وجمالهنّ الباهر والأخّاذ.

وقد رأينا إطلالات متفاوتة خلال حفل SAG لهذا العام، فرصدنا الشفاه الجريئة والكحل الوردي، كما وكان للمكياج النيود والطبيعي بصمته الخاصّة. فتابعي معنا بالصور أفضل إطلالات الجمال، من شعر ومكياج، من حفل توزيع جوائزSAG..

اعتمدت إطلالتها خلال حفل توزيع جوائز SAG 2019 على أحمر شفاه باللّون الداكن، مع رموش دراماتيكية، وظلال عيون براقة. وقد أضافت لمسة هوليوودية على إطلالتها؛ من خلال اعتماد أسلوب الكعكة Hair Bun كموديل لشعرها.

أضاءت النجمة صاحبة الشعر الأحمر السجادة الحمراء، خلال حفل جوائز SAG؛ فجاء أسلوبها في المكياج ناعمًا وطبيعيًا جدًا؛ من خلال أحمر شفاه باللون الحيوي، ومكياج عيون «سموكي» خفيف Light Smokey.

خلال حفل توزيع جوائز SAG 2019 ، اختارت الممثلة فستانًا من «أوسكار دي لا رنتا» بلون وردي فاتح، ولإطلالتها الجماليّة فقد انتقت ماكياج وردي فاتح على شفتيها وخديها، مكملة العينين بآيلاينر شبه «سموكي».

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