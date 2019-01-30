مجوهرات حجر "الأماتيست" الأكثر ثراء وفخامة هذا الموسم

لا يختلف اثنان على تأثير الأحجار الكريمة على مجوهرات السيدة. فكلما تزيّنت قطعة من المجوهرات بأحد الأحجار الكريمة تصبح أكثر ثراء وجمالاً. ولعل حجر الجمشت أو ما يعرف بالأميتيست، هو من أكثر الأحجار التي تزيد من جمال القطعة وحيويتها بفضل لونه البنفسجي الساحر.

كثيرة هي دور المجوهرات العالمية التي أدخلت حجر الأميتيست إلى تصاميمها بمن فيها دار بولغري BVLGARI التي قدّمت هذا السوار ضمن مجموعة MVSA وهو سوار على شكل مقبض مصنوع من الذهب الوردي ومرصّع ببعض حبيبات الألماس الأبيض ويتوسّطه حجر ضخم من الأميتيست.

كما قدّمت دار شوبارد Chopard عقداً بتصميم مميز وجذاب صُنع من الذهب الوردي، ورُصّع بقطعة كبيرة من حجر الأميتيست. وكذلك الأمر بالنسبة لدار ديور Dior التي استخدَمت حجر الأميتيست، على شكل تصميم وردة في عقدها المصنوع من الذهب الوردي.

أما دي غريزوغونو De grisogono فقد قدّمت أقراطاً طويلة بتصميم دائري صُنعت ورُصّعت من الأميتيست والذهب الأبيض. كما رأينا الأميتيست حاضراً في قِطع أكثر من دار مجوهرات عالمية مثل بياجيه Piaget، وبوميلاتو pomellato، وغيرها.

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