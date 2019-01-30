لم تعد واجهات محلات دور المجوهرات العالمية أو إعلاناتها تكفي لكي نتعرّف على أحدث صيحات الموضة العالمية في عالم المجوهرات والحليّ.



ولم تعد السيدة تكتفي بزيارة المواقع الالكترونية وحسابات انستقرام الدور العالمية كي تختار قطع مجوهراتها الخاصة، بل أصبحت إطلالات النجمات خير دليل لاختيار قطعة المجوهرات العصرية والفاخرة التي تحلم بها.

أقرأ أيضاً :

تعرّفي على مجوهرات "بولغري- بولغري" الجديدة

وفي جولة على أبرز إطلالات النجمات العالميات على السجادة الحمراء، لفتتنا خياراتهن من المجوهرات والتي عكست الكثيرة من الفخامة والترف. فعلى سبيل المثال، لفتتنا إطلالة النجمة الهندية آيشوريا راي Aishwarya Rai في مهرجان كان هذا العام عندما اختارت أن تزيّن فستانها البنفسجي بأقراط من دو غريزوغونو de GRISOGONO مرصّعة بأحجار السافير والجمشت.

كما لفتنا العقد الفاخر الذي اختارته عارضة الأزياء أليساندرا أمبروزيو Alessandra Ambrosio من دي غريزوغونو أيضاً، والذي جاء على شكل أفعى التفت حول رقبتها وزيّنت به فستانها الأسود الجريء.

ومن بين تصاميم المجوهرات التي اختارتها النجمات والتي لفتت نظرنا بفخامتها، نذكر طقم المجوهرات الذي تألقت به عارضة الأزياء الشابة إيرينا شايك Irina Shayk والذي اختارته من توقيع دار شوبارد Chopard وهو مؤلف من عقد وأقراط.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

دور المجوهرات العالمية تطرح أساور خلخال بتصاميم مميزة

تعرفي على أحدث صيحات المجوهرات لربيع 2019