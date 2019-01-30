تعرفي على أفضل العطور للظهور بإطلالة راقية

ان اضفاء لمسة مميزة وجذابة على اطلالتك، تتطلب منك انتختاري العطر المناسب الذي يتلاءم مع شخصيته لتلفتي انظار من حولك وتتألقي. من هنا، اختارنا ان نعرفك على:

1- اجمل عطور لادوريه

من ضمن اجمل العطور التي يمكنك ان تختاريها، يمكنك ان تعتمدي على اجمل عطور" لادوريه" التي تتميز بشذاها العطر التي تتلاءم مع مختلف الاذواق. لذلك، تعرفي معنا على اجمل عطور لادوريه.

1- عطر Patchouli Intense: يحمل هذا العطر عبير الباتشولي الجذاب بنفحات عطرية فخمة ولمسة من خشب الصندل. هذا العطر هو تحفة فنية من نوع خاص، وقد حاز هذا العطر على اعجاب الكثير من النساء مع قاعدته برائحة الفانيلا ولمسة من الورد التركي واللافندر.

2- عطر Rose Oud : هذا العطر خليط يجمع بين راحة العود الجذابة وهو مناسب لمناسباتك الخاصة مع لمسة من كلاسيكية الورد الاخاذ. يتناسب هذا العطر مع محبات العود مع لمسة رقيقة برائحة التوت والورد الفرنسي مع المسك بطبقات عطر تعانق العود بخفة.

3- عطر Number One Intense: هو العطر الاول من ضمن مجموعة اجمل عطور لادوريه، مع مزيج من مسك الروم مع الزهور البيضاء مع لمسات مفعمة بالانوثة والنعومة وتتطور الرائحة مع لمسات الصابون الابيض والمسك وبقلب عطر من رائحة زهر البرتقال.

4- عطر Musc Intense: هذا العطر هو العطر المثالي للعروس برائحته العطرية الرقيقة ونفحات المسك المميزة، انه مزيج من النعومة والرقة مع مزيج من نكهة الورد والبودرة والتوابل.

2- اجمل عطورات العربيه للعود

اما إذا كنت تبحثين عن عطر شرقي راقي وجذاب، فمن الضروري ان تلجأي الى اجمل عطورات العربيه للعود التي تتميز بنفحاتها العطرية الجذابة والمميزة. لذلك، تعرفي معنا على اجمل عطورات العربيه للعود.

1- عطر Woody Style: هو عطر خشبي يحمل سحراً خاصاً، يمزج ببراعة فائقة بين دفء لحاء الشجر مع العود العتيق، مع مزيج من رائحة الورد والمسك والعنبر الجاف.

2- عطر Arabian Prestige: عطر الاصالة الشرقية الساحرة، مكون من اوراق الجوري وزهور الشرق والعود وخشب الصندل والقرفة والزعفران والتوابل الشرقية مع لمسة جذابة من زهرة الباتشولي، ليترك انطباعاً ساحراً يدوم طويلاً.

3- عطر Donna: عطر مميز من خلاصة التفاح الاحمر والورد. هو مزيج من اروع عطور ثمر التوت والبرتقال بالاضافة الى زهرة الوادي. يضفي سحراً لا يقاوم على اطلالة المرأة ويدوم طويلاً.

4- عطر Kashmir: من انبعاثات الطبيعة الخلابة مع نفحات عطر ثمرة اليوزو المميزة بعبيرها الحمضي مع مقدمة العطر برائحة التوت البري مع نفحات الورد الزهري والياسمين وتختم مع نوتات العود والفانيلا مع عطر عابر للزمن.

3- اجمل عطورات عبدالصمد القرشي

تحتل عطور عبد الصمد القرشي مرتبة مهمة بين صانعي العطور في العالم العربي والتي تعتبر خيارٌ مثالي لاطلالة المرأة المميزة. من هنا اخترنا ان نعرفك على اجمل عطورات عبدالصمد القرشي.

1- عطر Golden Tears: هذا العطر يمنحك انتعاشاً جذاباً يدوم طوال اليوم، مع نفحات من البرتقال والورود وخشب الصندل وخشب الارز مع نفحات العنبر والمسك والعود لرائحة مميزة تمنحك السعاجة النقية والاحساس الصافي.

2- عطر Safari Extreme: تركيبة هذا العطر من اصفى وانقى عطور عبد الصمد القرشي مع مزيج اوراق الشاي والتوابل مع عطر الفانيلا النقية برائحتها الساحرة. بدون ان ننسى نفحات خشب الصندل المعروف برائحته المنعشة.

3- عطر اللؤلؤ المكنون: من اجمل عطورات عبدالصمد القرشي هو من العطور الغنية بالعديد من النفحات الرائعة بفضل جمعه بين اليوسفي والبرتقال مع نفحات الليتشي وخشب الصندل وخشب الارز والمسك والعود مع زهرة الطائف التي تشعرك باصفاء.

4- عطر مليح العود: عطر صنع خصيصاً ليمنح كل انثى الرفاهية والجاذبية والسعادة. هذا العطر غني بمزيج راقٍ وانيق من نوتات العود الجذابة مصنوع من الزيوت العتيقة مع النفحات الخشبية المميزة.

5- عطر الحجر الاسود: هو عطر نسائي ارستقراطي يمنحك جمالاً واناقة مع رائحة اللافندر والزعفران مع نوتات من البرغموت وزهور الياسمين مع نفحات من المسك والعود هو من العطور الرومانسية التي تمنحك الرفاهية والجاذبية والتألق.

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