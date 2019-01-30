الطعام يؤثر على حالتك المزاجية.. أنواع تمنحك السعادة وأخرى تصيبك بالضيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

توجد علاقة مباشرة وقوية بين نوع الطعام وبعض الأمراض النفسية، إذ إن هناك أنواع مختلفة تؤثر بشكل كبير على الحالة المزاجية للإنسان، وفق ما أكدت الدكتورة إيمان عبد الله أخصائية الطب النفسي لـ"الخليج 365".

وأوضحت أنَّ نوعية الطعام الذي نتناوله، تُساهم في التحكم في المزاج على مدار اليوم، مثل تناول البروتين والمواد الدهنية، التي قد تؤدي إلى الشعور بعدم الارتياح والقلق والضيق لبعض الوقت، في حين أن الكربوهيدرات والنشويات والسكريات، تساعد على الهدوء النفسي والعصبي وتزيد الشعور بالسعادة.

وشددت على ضرورة تناول الأسماك البحرية مرة أو أكثر في الأسبوع، لأنها تُساعد على التخلص من مشاعر الاكتئاب والحزن ومنع الإحساس بالتوتر ويزيد من نشاط الجسم، لاحتوائها على أوميجا 3 وحمض الفوليك، وفيتامين بـ 12.

ونصحت أخصائية الطب النفسي بتناول الماء بكثرة يوميًا، للحفاظ على نشاط الجسم وانتعاش النفس وتحسين المزاج، وزيادة الراحة والاسترخاء.