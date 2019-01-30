لراغبي الرشاقة.. أطعمة تحتوي على 50 سعرًا فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبدالرازق إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن فبالتأكيد تريد حساب سعراتك الحرارية جيدا حتى تعرف ما تتناوله يوميًا ولا تتجاوز الحد المسموح به، ولهذا السبب ليس هناك أفضل من أن تعرف قائمة بالأطعمة التي تحتوي على أقل السعرات الحرارية بما لا يتجاوز 50 سعرًا حراريًا، حتى تتناول منها ما تريد دون أن يزداد وزنك. لمزيد عن لراغبي الرشاقة.. أطعمة تحتوي على 50 سعر فقط..أضغط هنا.

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