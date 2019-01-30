كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 يناير 2019 04:02 مساءً - شيرين عبد الوهاب تهنئ عبدالله الرويشد بألبومه الجديد



حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب على تهنئة الفنان عبدالله الرويشد بألبومه الجديد من خلال تغريدة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وقالت "شيرين": "‏ألف مبروك لسيد الأغنية العربية عبد الله روشيد على نجاح الألبوم الجديد وسعيدة جدًا إني هشاركك الغناء قريب في مهرجان ‎هلا فبراير في دار الأوبرا ‎الكويتية". ورد عبد الله الرويشد على هذه التغريدة قائلًا: "شكرًا يا اختي العزيزة والقريبة من قلبي ‎وسعيد بمشاركتي مع ملكة المشاعر في مهرجان ‎فبراير الكويت".

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